Вашингтон, , 10:22 — REGNUM Система снабжения американских войск в зоне Восточной Азии может оказаться под ударом в случае конфликта с Китаем, считают в Пентагоне. Американское военное ведомство запросило более $1 млрд на ближайшие пять лет, чтобы укрепить систему складов передового базирования, сообщает 4 мая японская газета Nikkei со ссылкой на документы американского Конгресса.

Американская военная база в Японии Defense.gov

Военные намерены увеличить запасы боеприпасов, топлива и продовольствия непосредственно вблизи зоны потенциального военного конфликта. Это позволит сократить морские и воздушные перевозки из США, уязвимые для военных ударов.

Так, планируется существенно расширить возможности для хранения авиационного горючего на крупной базе морской пехоты США Ивакуни. Она находится на юго-западе японского острова Хонсю.

Издание отмечает, что сейчас ставка минобороны США — на рассредоточение своих сил на юго-западе Японии, Филиппинах и потенциально на Тайване. Относительно небольшие мобильные подразделения менее уязвимы перед ударами.

Вместе с тем рассредоточение войск ещё больше усложняет их снабжение. В настоящее время доставка морем грузов с западного побережья США на северо-восток Азии занимает около трёх недель.

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