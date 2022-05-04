Пермь, 4 мая, 2022, 10:08 — ИА Регнум. Бюджет пермского футбольного клуба «Амкар» в сезоне 2021/22 составил 80 млн рублей. Об этом 4 мая сообщили в пресс-службе клуба.

Raion.gorodperm.ru Пермь

«Бюджет клуба на сезон составил около 80 млн рублей, в том числе полученная субсидия из бюджета Пермского края», — приводит ТАСС слова пресс-секретаря «Амкара» Дмитрия Коновалова.

По его словам, субсидия играет огромную роль и позволяет клубу чувствовать себя более уверенно. В текущем сезоне она составила 21,207 млн рублей.

Напомним, с 2004 по 2018 год клуб выступал в Российской премьер-лиге (РПЛ), после чего был расформирован из-за финансовых проблем. С сезона 2021/22 команда выступает в Футбольной национальной лиге — 2 (ФНЛ-2) и идёт на пятом месте в турнирной таблице.