Минусинский район, Красноярский край, 4 мая, 2022, 10:06 — ИА Регнум. Минусинские полицейские поймали поджигателей травы. Один из мужчин доставлен в больницу с ожогами, сообщили ИА REGNUM 4 мая в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Pxhere.com Травяной пожар

Днём 3 мая в полицию поступило сообщение о задымлении в посёлке Зелёный Бор. Стражи порядка выяснили, что в ходе рейдового мероприятия было обнаружено возгорание сухой травы. На месте происшествия обнаружили двух человек. Одного доставили в Минусинскую межрайонную больницу с ожогами, второго — в отдел полиции.

По словам задержанного, он вместе с приятелем распивал на берегу реки Енисей спиртные напитки. Также приятели курили. Затем они уснули. Мужчина заявил, что проснулся в тот момент, когда уже произошло возгорание.

Собранные полицейскими материалы переданы в отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Минусинска.

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