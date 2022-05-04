Владикавказ, 4 мая, 2022, 10:06 — ИА Регнум. Ещё 400 добровольцев отправились на Украину из Северной Осетии. Об этом сообщает «Sputnik Южная Осетия» в телеграм-канале.

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Отмечается, что добровольцы отправились на Украину, где проходит российская военная спецоперация, 28 апреля. Их сопровождает депутат парламента республики от партии «Единая Россия», режиссёр Борис Кантемиров.

«В четверг из Северной Осетии на Украину отправилось еще 400 добровольцев», — говорится в сообщении.

Кантемиров призвал добровольцев из Северной Осетии отправляться на Украину 23 марта. Спустя несколько дней, 29 марта, он сообщил, что в Донбасс отправились добровольцами более ста человек. В их числе — бойцы, защищавшие Абхазию и Южную Осетию.