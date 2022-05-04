Петрозаводск, 4 мая, 2022, 10:13 — ИА Регнум. Беломорско-Балтийский канал (ББК) будут использовать в качестве части транспортного коридора с севера России на юг, об этом сообщил 4 мая глава Республики Карелия Артур Парфенчиков.

vk.com/aparfenchikov Беломорско-Балтийский канал (ББК)

По его словам, инициативу региональных властей поддержали в Минтрансе России, поскольку из-за внешних санкций многие предприятия начали испытывать проблемы с логистикой при доставке продукции на внутренний рынок и на экспорт.

«Наш ББК — это надежный водный путь, он связывает Белое море с Балтийским и Каспийским. Когда-то, в советское время, по каналу перевозили порядка 7 млн тонн груза ежегодно. В последующие годы поток грузов уменьшился. И сегодня пропускная способность канала гораздо больше той, что используется», — заметил Парфенчиков.

Он подчеркнул, что в изменившихся условиях необходимо более активно задействовать водную магистраль Карелии.

«Это стратегическая задача. Ее решение поможет обеспечить бесперебойную доставку товаров с Северо-Запада России в ее центральную часть и далее в дружественные нам зарубежные страны», — пояснил глава республики, указав, что до практической реализации планов предстоит еще многое сделать.

В том числе просчитать экономическую составляющую этого маршрута в новых условиях, провести реконструкцию некоторых участков канала и многое другое.