Франкфурт-на-Майне, Германия, 4 мая, 2022, 10:06 — ИА Регнум. Немецкая компания Crytek официально объявила имя человека, который будет руководить разработкой экшен-игры Crysis 4. Об этом 4 апреля пишет издание PC Gamer.

Иван Шилов ИА REGNUM Hitman 3

Оказалось, что за разработку Crysis 4 возьмётся Маттиас Энгстрём — геймдиректор Hitman 3 из датской студии IO Interactive. Помимо этого, Crytek назвала открытые вакансии для работы над проектом: от арт-директора до дизайнера уровней. Из этого следует, что релиз Crysis 4 маловероятно состоится в ближайшие несколько лет.

Напомним, что Crysis 4 анонсировали в январе 2022 года. Подробности будущей игры пока не раскрываются.