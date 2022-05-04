Донецк, 4 мая, 2022, 10:05 — ИА Регнум. В донецком городе Макеевка в результате обстрела нефтебазы один человек погиб. Об этом 4 мая сообщили в оперативном штабе Донецкой Народной Республики.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Обстрел

По предварительным данным, в результате происшествия один человек погиб, двое пострадали.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские войска с позиций в Авдеевке совершили обстрел города Макеевка из артиллерийского орудия. После этого возник пожар на нефтебазе.