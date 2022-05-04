Москва, 4 мая, 2022, 10:05 — ИА Регнум. Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) РФ проявляют к взятым в плен украинским военным гуманное отношение, кормят их и даже одевают. Об этом 4 мая рассказал один из пленных военных ВСУ, видеозапись его слов приводит Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

Как отметил пленный ВСУ, его контузило, и он лежал обездвиженный под дождем, и мог только издавать звуки, после чего его нашли российские военные.

«Ребята ваши, они меня вытащили, привели, посадили, дали мне эту курточку, я был только в одном свитере <…> Говорят, она хоть мокрая, но от ветра вас хоть чуть-чуть защитит», — сказал он.

Также украинский военный рассказал, что затем его привезли к остальным пленным, напоили чаем, дали чистое белье и при этом проявляли к нему нормальное отношение, вежливо к ему обращаясь.

«Все относились по-человечески», — подчеркнул он.

Кроме того, он призвал остальных военных ВСУ не бояться сдаваться российским военным, так как рассказы о том, что в плену ВС РФ якобы «убивают» — это неправда, и в отношении украинских пленных со стороны российских военных нет никакого негатива, к ним хорошо, по-человечески относятся.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее один из пленных военнослужащих ВСУ рассказал, что во время нахождения на боевых позициях украинские военные занимались разграблением дач и домов мирных жителей.