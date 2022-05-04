Екатеринбург, 4 мая, 2022, 10:08 — ИА Регнум. В Свердловской области стартовал процесс постановки на кадастровый учёт земельных участков под трамвайной линией «Екатеринбург — Верхняя Пышма». Регистрация необходима для принятия объекта в областную казну, сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.

Фото предоставлено пресс-службой УГМК Трамвай

По словам заместителя руководителя регионального Управления Росреестра Юлии Ивановой, учёт и регистрация участков ведётся в сокращённые сроки. Учитывается социальная значимость объекта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2021 году министерство транспорта Свердловской области заключило концессионный договор на строительство трамвайной ветки из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму. В рамках соглашения предусмотрено появление депо в Верхней Пышме и приобретение 11 односекционных низкопольных трамваев. Общий объём инвестиций составляет 1,9 млрд рублей.