Чебоксары, 4 мая, 2022, 10:03 — ИА Регнум. В Чувашии вступил в силу региональный закон, запрещающий строить индивидуальные жилые дома на фермерских участках. Это коснётся порядка 78 тыс. гектаров земель, которые находятся в собственности более 2 тыс. фермеров. Данное решение связано с тем, что в регионе «не настроены «разбазаривать» сельхозучастки, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе управления Росреестра.

Иван Шилов ИА REGNUM Земля

С марта 2022 года в России разрешено строить индивидуальные жилые дома на сельхозземлях для нужд крестьянского (фермерского) хозяйства. Это наиболее актуально для регионов с низкой плотностью населения, в отдалённых и труднодоступных местностях. Но при этом федеральный законодатель дал регионам право самим решать, насколько это допустимо для конкретной территории, чтобы избежать злоупотреблений и массовой застройки.

Данный вопрос был внесён на рассмотрение Госсовета Чувашии. В ведомстве сообщают, что депутаты приняли закон о запрете строительства, реконструкции и эксплуатации жилых домов на сельскохозяйственных участках, используемых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами. Это касается территорий всех муниципалитетов. Закон вступил в силу с 9 апреля 2022 года.

Заместитель руководителя управления Росреестра по Чувашии Татьяна Васильева отмечает, что данное решение было ожидаемым с учётом того, что республика является аграрным регионом:

«Местные депутаты не настроены «разбазаривать» участки, предназначенные для сельскохозяйственного производства».

По данным ведомства, в Чувашии насчитывается более 2 тыс. фермеров, которые занимают около 78 тыс. гектаров.

В ведомстве также отмечают, что полный запрет на жилищное строительство на фермерских землях ранее ввели в Подмосковье, Татарии, Краснодарском крае, Белгородской и Ленинградской областях, частичный — в Костромской и Пензенской области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в России началась кампания по выявлению правообладателей ранее учтённых объектов недвижимости. По данным управления Росреестра на конец сентября 2021 года, в Чувашии в ЕГРН отсутствуют сведения о владельцах почти 35 тыс. помещений и квартир, порядка 60 тыс. жилых и нежилых зданий, 277 тыс. земельных участков.