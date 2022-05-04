Донецк, 4 мая, 2022, 10:03 — ИА Регнум. В населенном пункте Макеевка в Донецкой Народной Республике в результате обстрела со стороны украинских боевиков произошло возгорание четырех резервуаров большой емкости на нефтебазе. Об этом 4 мая сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

Телеграм-канал Вячеслава Гладкова Пожар на нефтебазе

«В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины) на нефтебазе в Макеевке произошло возгорание 4 резервуаров большой емкости, по 5 тыс. тонн каждая», — говорится в телеграм-канале штаба.

Как сообщало ИА REGNUM, донецкий город Макеевка попал 4 мая под обстрел украинских войск.

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