Москва, 4 мая, 2022, 10:01 — ИА Регнум. В Москве в честь 77-летия Великой Отечественной войны стартует акция «Поздравь ветерана», Присоединиться к акции можно до 6 мая, сообщается на портале мэра столицы.

Наталия Николаева ИА REGNUM Ветераны

В акции «Поздравь ветерана» могут принять участие все желающие. Они смогут передать свои добрые пожелания участникам Великой Отечественной войны. Помогать в проведении акции будут более 150 волонтёров.

На площадях и в парках москвичи и гости столицы смогут подписать открытки для героев и опустить их в специальные ящики. Накануне Дня Победы подписанные открытки с пожеланиями передадут в пансионаты ветеранов и партнерские фонды.

Как сообщало ИА REGNUM, Музей Победы на Поклонной горе приглашает всех желающих отпраздновать 9 Мая 77-летие победы в Великой Отечественной войне.

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