Краснокамск, Пермский край, 4 мая, 2022, 10:00 — ИА Регнум. В Пермском крае житель Краснокамска заявил в полицию, что его пытаются похитить. Информация оказалась ложной. К алиментщику на законных основаниях пришли судебные приставы, сообщили в пресс-службе УФССП по региону.

R59.fssp.gov.ru Судебные приставы

По данным ведомства, приставы пришли к должнику, чтобы осуществить принудительный привод в подразделение службы. Пермяк задолжал десятилетнему сыну 280 тыс. рублей. Неоднократные визиты к должнику оказались безрезультатными. Мать должника отказывалась впускать приставов в квартиру, заявляя об отсутствии мужчины дома. Новое место пребывания должника также не сообщала. В итоге судебный пристав-исполнитель вынес постановление о принудительном приводе гражданина.

Во время очередного визита дверь приставам открыла мать должника и не стала скрывать своего сына. »Мужчина не обрадовался внезапному визиту правоохранителей и попытался захлопнуть дверь, но был предупрежден о возможном применении физической силы в случае воспрепятствования законным действиям судебного пристава. Тогда должник попытался вызвать полицию и сообщить, что его пытаются насильно увезти из дома. Когда недоразумение было исчерпано, должник добровольно проследовал к служебному автомобилю судебных приставов», — сказали в УФССП по Пермскому краю.

В отношении пермяка возбудили административное дело за долги по алиментам. Суд назначил наказание в виде 12 суток административного ареста.