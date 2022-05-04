Канберра, 4 мая, 2022, 10:02 — ИА Регнум. Австралийские дипломаты пока не планируют следовать примеру своих ключевых партнеров, таких как США и Великобритания, в открытии посольства страны в Киеве. В министерстве иностранных дел и торговли Австралии подтвердили, что сотрудники посольства в Киеве продолжают работать за пределами страны, в Польше. Об этом 4 мая сообщил телеканал Nine News.

Флаг Австралии

«Расположение сотрудников посольства Австралии зависит от оперативных соображений и соображений безопасности», — сказали в министерстве журналистам.

Отмечается, что посол Австралии на Украине и Молдавии Брюс Эдвардс не входит в число дипломатов, планирующих вернуться в Киев в ближайшее время.

Напомним, что ранее в Киев вернулись дипломаты из США, Великобритании, Дании, Швеции и некоторых других стран.