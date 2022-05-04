Вашингтон, 4 мая, 2022, 10:04 — ИА Регнум. Цены на нефть выросли в среду в начале торгов в Азии после того, как данные по отрасли показали сокращение запасов нефти и топлива в США, что усиливает опасения по поводу предложения и компенсирует беспокойство из-за замедления спроса со стороны крупнейшего импортера — Китая. Об этом 4 мая сообщает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 1,46 доллара США, или 1,4%, до 106,43 доллара за баррель к 06:16 по Гринвичу (09:16 мск) на фоне небольшого объема торгов, поскольку в Китае и Японии праздники. Фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate выросли на 1,59 доллара, или 1,6%, до 104 долларов за баррель.

Рост произошел на фоне новостей во вторник о том, что Европейский союз работает над новыми санкциями против России, которые будут нацелены на нефтяную отрасль Москвы, включая запрет на импорт российской нефти к концу 2022 года. Ожидается, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен изложит планы 4 мая.

Как сообщают источники на рынке со ссылкой на данные Американского института нефти, запасы сырой нефти и топлива в США на прошлой неделе сократились. Запасы сырой нефти упали на 3,5 млн баррелей за неделю, закончившуюся 29 апреля, что больше ожидаемого падения на 800 000 баррелей, согласно опросу Reuters. Данные правительства США о запасах будут опубликованы в среду.

«Доклад Американского института нефти заставил перестать беспокоиться о спросе и снова начать беспокоиться о предложении», — сказал аналитик Price Futures group Фил Флинн.

Во время предыдущей сессии опасения по поводу спроса, вызванные длительными ковидными локдаунами в Китае, из-за которых многие отказались от поездок в выходные в связи с праздником 1 Мая, привели к падению цен более чем на 2%.

«Общая картина явно негативна для спроса на сырьевые товары», — сказала главный экономист по сырьевым товарам в Capital Economics Кэролайн Бэйн, добавив, что растущая инфляция и более высокие процентные ставки начинают давить на расходы. «Хотя ограничение предложения может еще какое-то время поддерживать рост цен на сырьевые товары, мы считаем, что сниженный спрос будет влиять на большую часть цен в этом и в 2023 году», — сказала Бэйн.