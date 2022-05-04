Санкт-Петербург, 4 мая, 2022, 10:09 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге обеспечили софинансирование бюджетных выплат для малообеспеченных семей на детей в возрасте от восьми до 17 лет, введённых по предложению президента России. Об этом сообщили в пресс-службе городского правительства.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Семья гуляет по улице

На эти цели в Петербурге в целом аправят 3 млн 170 тыс. рублей в 2021 году. Из федерального бюджета на выплаты выделено 1 млн 236 тыс. рублей, а из городского — 1 млн 934 тыс. рублей. По оценкам Смольного, новое пособие смогут получить 32 060 человек. На получение выплаты уже можно подать заявление.

Напомним, постановление о предоставлении выплат подписал губернатор Петербурга Александр Беглов. Согласно документу, малообеспеченные семьи смогут получить ежемесячную выплату в размере 50, 75 и 100% от величины прожиточного минимума в регионе. Это будет зависеть от уровня дохода семьи.