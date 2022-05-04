Новокузнецк, Кемеровская область, 4 мая, 2022, 09:59 — ИА Регнум. В Новокузнецке число вакцинированных составило 241 357 человек. Об этом сообщил мэр Сергей Кузнецов в своём телеграм-канале.

Mos.ru Вакцинация от коронавируса

Прививку от коронавируса в том числе сделали 74 709 лиц, старше 60 лет.

Кроме того, по согласию родителей вакцинировано 430 подростков.

Полный курс ревакцинации прошли 38 056 человек.

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