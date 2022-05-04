Сидней, Австралия, 4 мая, 2022, 10:07 — ИА Регнум. 4 мая тысячи учителей, работающих в штате Новый Южный Уэльс (юго-восток Австралии), не вышли на работу, чтобы в знак протеста против низкой заработной платы и плохих условий труда пройти по улицам городов, требуя большего повышения зарплат. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Rachel librarian Забастовка

Утром 4 мая толпы учителей прошли маршем по центральному деловому району Сиднея, от Гайд-парка до здания парламента на Маккуори-стрит, в знак протеста против повышения заработной платы выше 2,5%. Участники шествия потребовали повышения заработной платы от 5 до 7,5%.

В интервью Nine News председатель профсоюза учителей Анджело Гавриелатос заявил, что ситуация стала «неустойчивой».

«Более 70% учителей уже сообщают, что они рассматривают другие варианты, кроме преподавания», — сказал он.