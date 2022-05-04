Ростов-на-Дону, 4 мая, 2022, 09:58 — ИА Регнум. Свыше 10 тыс. жителей Донбасса прибыли за последние сутки в Ростовскую область, сообщает 4 мая пресс-служба погрануправления ФСБ России.

angara.net Пограничные столбы. РФ

«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекли свыше 10 тыс. граждан», — заявили в управлении.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки украинские войска 22 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики.