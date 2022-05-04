Ярославль, 4 мая, 2022, 09:57 — ИА Регнум. С начала 2022 года нарушители природоохранного законодательства в Ярославской области оштрафованы на 1,36 миллиона рублей. Об этом сообщает департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области.

yarregion.ru Станция по проверке атмосферного воздуха

За первый квартал 2022 года выявлено 54 нарушения. Они касаются сферы обращения с отходами, включая штрафы за организацию несанкционированных свалок. Выявлялись и нарушения в сфере охраны атмосферного воздуха.

В департаменте отметили, что нарушителей определяют в тесном взаимодействии с федеральными структурами — Росприроднадзором, природоохранной прокуратурой, Роспотребнадзором, Ростехнадзором, Россельхознадзором.