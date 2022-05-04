Сочи, Краснодарский край, 4 мая, 2022, 09:57 — ИА Регнум. Вдвое вырастет количество специальной техники для сбора и транспортировки мусора в Сочи к началу лета. Об этом написал 4 мая в телеграм-канале глава администрации города-курорта Алексей Копайгородский.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мусор

«В городе уже сейчас проводят майские каникулы десятки тысяч туристов. Ежедневно с контейнерных площадок вывозится до 850 тонн отходов, а в разгар курортного сезона их будет больше 1000», — написал мэр Сочи.

Для своевременной уборки мусора в городе намерены увеличить количество техники — в резерве у регионального оператора около 80 машин. При этом убирать контейнерные площадки объектов размещения и предприятий потребсферы коммунальщики будут по ночам — это снизит и нагрузку на дорожную сеть Сочи.

Как сообщало ИА REGNUM, курортный сезон в Краснодарском крае, в том числе в Сочи, начался с 1 мая. Только за майские праздники на Кубани примут около 600 тысяч человек, в Сочи — около 250 тысяч гостей.