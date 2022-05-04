Канберра, 4 мая, 2022, 10:10 — ИА Регнум. 4 мая телеканал Nine News сообщил, что в зоопарке Таронга (штат Новый Южный Уэльс, юго-восток Австралии) появились на свет «три драгоценных пушистика». Это стало большой новостью для сотрудников зоопарка, поскольку это первый помет львят, рожденных в зоопарке за последние шесть лет.

Львята

Отмечается, что роды у львицы Марион прошли не без осложнений. Первые два детеныша родились легко, но затем она столкнулась с некоторыми трудностями, и для рождения третьего детеныша ветеринарам пришлось вмешаться, чтоб сделать кесарево сечение.

Четвертый львенок был найден мертворожденным.

Как рассказала одна из сотрудниц зоопарка, уже по прошествии считанных часов львица Марион смогла воссоединиться со своими третями здоровыми детенышами.