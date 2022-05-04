Канберра, 4 мая, 2022, 10:01 — ИА Регнум. Эксперты в области здравоохранения в Австралии обеспокоены тем, что число новых случаев заражения коронавирусом в стране может резко возрасти на фоне распространения гриппа. Их опасения прозвучали на фоне того, как 4 мая на континенте было зарегистрировано 38 623 новых случая заражения. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Так, в самом населенном штате Австралии Новом Южном Уэльсе выявили 11 939 новых случаев заражения SARS-CoV-2, в том числе 6 401 положительный результат экспресс-теста на антигены и 5 538 положительных результатов ПЦР-теста. За последние сутки в штате от COVID-19 скончался 21 человек.

Во втором по численности населения штате страны Виктории сообщили о 10 779 новых случаях коронавируса и 11 летальных исходах от COVID-19 за последние 24 часа.

В Квинсленде за минувший день выявили 7 668 новых случаев заражения SARS-CoV-2 и восемь смертей от COVID-19, при этом 504 человека в настоящее время находятся в больнице.