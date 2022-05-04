Кишинёв, 4 мая, 2022, 09:54 — ИА Регнум. Кишинёв приостанавливает переговоры о приднестровском урегулировании. Об этом заявил вице-премьер по реинтеграции Молдавии Олег Серебрян на телеканале TV8.

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«Формат «5+2» на данный момент не функционален, он поставлен на паузу, мы не можем давать прогнозы о том, что будет в будущем», — сказал Серебрян.

По его мнению, спецоперация России по денацификации Украины изменила «геополитический пейзаж». Непонятно, как проводить переговоры между Молдавией и Приднестровьем с участием России, Украины, ОБСЕ, Евросоюза и США.

Стоит отметить, ранее Киев приостановил деятельность украинской стороны в участии в миротворческой деятельности в Приднестровье.