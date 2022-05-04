Любань, Ленинградская область, 4 мая, 2022, 10:02 — ИА Регнум. Возбуждено уголовное дело по факту наезда автомобиля скорой медицинской помощи на переходившую трассу М-10 «Россия» в Ленобласти пенсионерку, сообщили 5 мая ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

ru.torange.biz Уголовное дело

Напомним, ДТП произошло около 15:00 мск 3 мая на 615-м км трассы М-10 «Россия» в Тосненском районе Ленобласти. 52-летний водитель скорой со включенными спецсигналами вёз пациента с коронавирусом в стационар. На нерегулируемом пешеходном переходе в городе Любань автомобиль наехал на 71-летнюю пенсионерку, которая переходила дорогу. В результате женщина скончалась на месте ДТП.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил ПДД»). В отношении водителя избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — уточнили в Главке МВД.