Владикавказ, 4 мая, 2022, 09:53 — ИА Регнум. В Северной Осетии вновь назначен на должность руководителя министерства строительства и ЖКХ Константин Моргоев. Возглавлявший ведомство с февраля 2021 года, он был отправлен в отставку в январе 2022 года. С 1 мая 2022 года Моргоев, согласно указу главы республики Сергея Меняйло, снова стал руководителем министерства.

Отставка

«Назначить Моргоева Константина Муратовича временно исполняющим обязанности министра строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания», — говорится в тексте указа, опубликованного 1 мая 2022 года.

Напомним, в январе 2022 года Константин Моргоев был освобожден от должности министра строительства. На его место назначили Аслана Мильдзихова, который, проработав в должности министра неполные четыре месяца, попросился в отставку по собственному желанию. Причины его увольнения не сообщаются.

Читайте также: В Северной Осетии ушел в отставку министр строительства