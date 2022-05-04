Каталония, Испания, 4 мая, 2022, 09:53 — ИА Регнум. В испанской Каталонии в результате пожара в жилом здании погибли не менее трех человек, говорится в распространенном 4 мая пресс-релизе региональных властей.

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Отмечается, что инцидент произошел в населенном пункте Санта-Колома-де-Граменет.

Спасатели полностью потушили пожар, причины возгорания пока не уточняются.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2022 года не менее пяти человек стали жертвами пожара в доме престарелых в испанском городе Валенсия.

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