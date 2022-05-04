Канберра, 4 мая, 2022, 10:11 — ИА Регнум. В новом отчете независимой организации «Климатический совет» отмечается, что к 2030 году каждый 25-й дом в Австралии не будет защищен страховкой. Причина заключается в ухудшении погодных условий на континенте. Об этом 3 мая сообщил телеканал Nine News.

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Так, в отчете сказано, что наводнения являются наиболее распространенным риском, за которым следуют лесные пожары и затопления побережья из-за повышения уровня моря.

В «Климатическом совете» утверждают, что по мере увеличения числа экстремальных погодных явлений возрастает риск повреждения домовладений, в результате чего стоимость страховки постоянно повышается и становится некоторым жителям Австралии не по карману.

Согласно отчету, к 2030 году пять федеральных избирательных округов в штате Квинсленд войдут в десятку наиболее подверженных риску районов. Прогнозируется, что в течение десятилетия один из семи домов в этих округах не будет защищен страховкой.