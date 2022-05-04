Новокузнецк, Кемеровская область, 4 мая, 2022, 09:53 — ИА Регнум. В Новокузнецке наблюдается небольшой прирост числа пациентов с коронавирусом и ОРВИ. Об этом сообщил мэр города Сергей Кузнецов.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Количество принятых граждан в «красной зоне» за последние пять дней составляет: по взрослому населению — 376 человек; в детские поликлиники — 828 обращений, — написал он в своём телеграм-канале. — За последние пять суток в ковидарии госпитализировано 38 человек. В стационарах на лечении находится 110 пациентов с коронавирусом, на ИВЛ — десять человек».

Также увеличилось количество вызовов на станцию скорой медицинской помощи — 469 вызовов в день (при среднем показателе 460 вызовов). Для сравнения, на прошлой неделе — 395.