Канберра, 4 мая, 2022, 09:58 — ИА Регнум. Согласно новым данным Австралийского статистического бюро (ABS), в настоящее время пенсионеры по всей стране переживают самый высокий рост стоимости жизни за последние 16 лет, поскольку продукты и цены на энергоносители дорожают быстрыми темпами. Об этом 4 мая сообщил телеканал Nine News.

Флаг Австралии

Так, годовой рост стоимости жизни в Австралии для пенсионеров достиг 4,9%, что стало самым большим ростом с сентября 2006 года. В ежеквартальном измерении рост стоимости жизни для пожилых граждан является самым большим с сентября 2000 года.

Глава отдела статистики цен в ABS Мишель Марквардт отметила в своем заявлении, что на пенсионеров повлиял скачок стоимости продуктов питания и безалкогольных напитков, поскольку продукты питания составляют большую часть их расходов.

«Такие домохозяйства также больше всего пострадали от роста стоимости жилья, поскольку у них относительно более высокие уровни расходов на коммунальные услуги, техническое обслуживание и ремонт, а также кредитные ставки на недвижимость», — объяснила Марквардт.