Минусинский район, Красноярский край, 4 мая, 2022, 09:50 — ИА Регнум. Лесные пожарные ликвидировали обширный пожар в Минусинском районе Красноярского края. Об этом ИА REGNUM сообщили 4 мая в правительстве региона.

34.mchs.gov.ru Лесной пожар

Работы по тушению пожара в Минусинском районе завершены. Общая площадь возгорания составила 500 га, в том числе 330 га пройдено верховым пожаром.

Ландшафтный пожар начался рано утром 2 мая в районе села Кривинское. Ситуацию осложнил сильный ветер, огонь угрожал нескольким населённым пунктам. Огнеборцы предотвратили трагедию и не допустили перехода огня на деревни и сёла. В тушении принимали участие более 230 человек, применялась 61 единица спецтехники. Привлекалась авиация, в том числе вертолёт Ми-8 и самолёт-амфибия Бе-200.

3 мая огнеборцы окарауливали очаг возгорания, дотушивали тлеющие участки. Авиация использовалась для мониторинга обстановки. Ситуацию осложняли сильные порывы ветра.

Предположительно, пожар начался из-за пала сухой травы. Возбуждено и расследуется уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае действует особый противопожарный режим.