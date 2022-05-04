Канберра, 4 мая, 2022, 09:52 — ИА Регнум. Новые разновидности штамма «Омикрон» были обнаружены в двух штатах Австралии. Об этом 3 апреля сообщил телеканал Nine News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

В министерстве здравоохранения Южной Австралии подтвердили случаи обнаружения двух подштаммов «Омикрона» — BA.4 и BA.5. Их носителями оказались лица, ранее приехавшие на континент из-за границы.

В Виктории подштамм «Омикрона» BA.2.12.1 был выявлен в водосборном бассейне.

Журналисты обращают внимание, что ранее о подштаммах BA.4 и BA.5 в Австралии не сообщалось. Они также пишут, что новые разновидности «Омикрона» обладают повышенной контагиозностью, однако не приводят к тяжелой форме протекания COVID-19.