Вашингтон, 4 мая, 2022, 09:50 — ИА Регнум. Популярный американский стример Тайлер «Ninja» Блевинс рассказал, как ещё в 2018 году он пытался подарить $500 тыс. престижному киберспортивному турниру Evolution Championship Series (EVO), а именно увеличить призовой фонд дисциплины Super Smash Bros. Об этом 4 апреля пишет издание Kotaku.

Super Smash Bros. Ultimate

По словам Блевинса, он хотел поддержать спортсменов, выступающих в дисциплине Super Smash Bros., однако компания Nintendo (разработчик игры) просто проигнорировала его и перестала выходить на связь. Официальная причина отказа от денег до сих пор не сообщается.

Kotaku считает, что это может быть связано с неоднозначными заявлениями Блевинса, сделанными в 2018 году. Например, тогда он открыто заявил, что избегает совместных стримов с женщинами, чтобы «не плодить разные слухи».

Напомним также, что Nintendo предпочитает не поддерживать турниры по Super Smash Bros. финансово. Руководители компании уверяют, что это плохо влияет на соревновательную составляющую игры.