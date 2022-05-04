Мемфис, США, 4 мая, 2022, 09:49 — ИА Регнум. «Мемфис Гриззлиз» одержал победу над «Голден Стэйт Уорриорз» во втором матче серии второго раунда плей-офф Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 106:101.

(сс) Trev0B Паркет площадки «ФедЭксФорум» в Мемфисе

Самым результативным игроком матча стал защитник «Мемфиса» Джа Морант, на счету которого 47 очков. В составе «Голден Стэйт» защитник Стефен Карри набрал 27 очков.

Таким образом, «Мемфис» сравнял счёт в серии — 1:1. Следующий матч пройдёт 8 мая.

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