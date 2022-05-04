Калуга, , 10:53 — REGNUM Сельскохозяйственное производство в хозяйствах всех категорий Калужской области в январе–марте 2022 года выросло на 1,8% по сравнению с январем-мартом 2021 года. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Калугастат.

Крупный рогатый скот

За январь–март 2022 года хозяйствами всех категорий произведено скота и птицы на убой (в живом весе) — 30,1 тыс. тонн, молока — 109,9 тыс. тонн, яиц — 36,3 млн штук, что к соответствующему периоду 2021 года составило 93,4%, 100,04% и 93,7% соответственно.

Основу сельскохозяйственного производства региона составляют сельскохозяйственные организации, которыми за январь–март 2022 года произведено от общего объема: молока — 97%, скота и птицы на убой — 90%, яиц — 74%. На сельхозорганизации приходится 92% коров от общего объема поголовья, свиней — 56%.

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