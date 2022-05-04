Воронеж, 4 мая, 2022, 09:48 — ИА Регнум. Стая бродячих собак напала на прохожего в Железнодорожном районе Воронежа, следственные органы начали проверку, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 4 мая в пресс-службе СУ СКР по Воронежской области.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Собака

Инцидент произошёл на улице Артамонова. По сообщениям местных СМИ, несколько беспризорных собак накинулись на мужчину, который шёл через территорию стройки. У мужчины — рваные раны живота.

Следственные органы намерены дать оценку ситуации, в том числе действиям чиновников и организации, ответственной за отлов беспризорных животных.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля в Сочи 12-летняя девочка погибла после нападения на неё собак — ребёнок пролез на территорию, где жили овчарки.