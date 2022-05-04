Сидней, Австралия, 4 мая, 2022, 09:48 — ИА Регнум. Центр по тестированию на коронавирус на западе Сиднея пришлось закрыть после того, как на его территории было обнаружено несколько ядовитых змей. Об этом 4 мая сообщил телеканал Nine News.

Змея

Дежурившие сотрудники заметили несколько черных змей, одна из которых достигала «средних размеров», после чего они вызвали службу по отлову змей. До приезда змееловов центр по тестированию на коронавирус был вынужден закрыться.

Отмечается, что змея средних размеров, скорее всего, была одним из родителей змей поменьше. По прибытии змееловы осмотрели объект и поймали всех пресмыкающихся.

Как пишут журналисты, всех змей отпустили жить в условиях дикой природы.