Луганск, 4 мая, 2022, 09:47 — ИА Регнум. Сотрудники МЧС России применили спецтехнику для разминирования на территории Луганской Народной Республики. Об этом 4 мая сообщили в пресс-службе ведомства.

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«Сводный отряд МЧС использует в ЛНР для обезвреживания противопехотных мин специальную машину разминирования путем траления почвы на глубине до 30 сантиметров», — приводит РИА Новости слова сотрудника пресс-службы МЧС России.

За несколько недель работы спецтехника обследовала свыше 80 гектаров, обнаружено более 300 взрывоопасных предметов.

Также сапёры применяют в ЛНР обычные миноискатели и сапёрные кошки.