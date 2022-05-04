Анадырь, 4 мая, 2022, 09:51 — ИА Регнум. В Анадыре завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя компании, обвиняемого в мошенничестве, с использованием служебного положения, в особо крупном размере, а также подделке документа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Чукотке.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

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В июле 2017 года мэрия Анадыря заключила с ООО муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству квартала №3 в городе, где расположена набережная. Цена контракта составила более 116 млн рублей.

В срок работы подрядчиком в полном объёме выполнены не были. Несмотря на это, фактический руководитель организации-подрядчика, используя своё служебное положение, а также документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о видах, объёмах и стоимости выполненных работ, предусмотренных техническим заданием и проектной документацией контракта, похитил из бюджета городского округа более 85,6 млн рублей.

В целях полного возмещения причиненного ущерба следователем на имущество обвиняемого наложен арест.

Уголовное дело направленно прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд.

Уголовное дело в отношении бывшего первого замглавы администрации городского округа Анадырь, подписавшего фиктивные документы о выполненных в полном объёме работах, ранее направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, следственными органами СК России по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении двух предпринимателей, обвиняемых в хищении в особо крупном размере при исполнении муниципальных контрактов.