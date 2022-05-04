Париж, 4 мая, 2022, 09:46 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон принял одного из своих предшественников в Елисейском дворце в Париже, сообщает Le Figaro.

Иван Шилов ИА REGNUM Николя Саркози

Встреча между президентом и бывшим главой государства Николя Саркози состоялась 3 мая.

Через неделю после второго тура президентских выборов и за несколько дней до выдвижения кандидатур на выборах в законодательные органы эти двое мужчин настояли на том, чтобы сохранить в тайне содержание своей беседы.

Предположительно, стороны обсудили предстоящие выборы в законодательные органы.

Как сообщало ИА REGNUM, церемония инаугурации президента Франции Эммануэля Макрона после его переизбрания должна состояться утром 7 мая.

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