Москва, 4 мая, 2022, 09:46 — ИА Регнум. Во время нахождения на боевых позициях украинские военные занимались разграблением дач и домов мирных жителей. Об этом 4 мая рассказал один из пленных военнослужащих ВСУ, видеозапись его слов приводит Минобороны РФ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

«Находясь в расположении, вблизи дач, разбирали дачи на стройматериалы <…> Так как они достались нам в заброшенном уже виде, и до нас там находилась 28-я бригада (ВСУ — ред.), были они уже разграблены, погреба покрушены, и довольствовались уже малым», — сказал он.

Также пленный указал, что это делалось по приказу и с ведома командиров рот, так как снимаемые с дач стройматериалы использовались киевскими боевиками для улучшения жилищных условий в блиндажах.

При этом он добавил, что его подразделение, бронегруппа, занимало позиции в частном доме в Новотроицком Донецкой Народной Республики (ДНР), в котором не было хозяев, где украинские военные устроились в комфортных условиях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за последние сутки украинские войска 22 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики.