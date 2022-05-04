Москва, 4 мая, 2022, 09:45 — ИА Регнум. В Москве с начала 2022 года началось строительство 20 новых домов по программе реновации, в которые переедут почти 13 тысяч человек, сообщается на портале мэра столицы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новостройка

В этом году же введено в эксплуатацию 11 новостроек площадью 119,2 тыс. кв. метров. В процессе переезда находятся 12,8 тысячи участников программы реновации.

Всего с начала реализации программы построено 187 жилых домов площадью 2,5 млн кв. метров, из них 168 новостроек передано под заселение. Снесено 93 старых пятиэтажек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в начала 2022 года началось заселение в 18 новостроек по программе реновации.

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