Мельбурн, Австралия, 4 мая, 2022, 09:51 — ИА Регнум. 3 мая казначей штата Виктория (юго-восток Австралии) Тим Паллас внес в местный законодательный орган проект бюджета на финансовые 2022–2023 годы. Как оказалось, наиболее сильный упор в главном финансовом документе Виктории был сделан на развитие системы здравоохранения, передает телеканал Nine News.

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Больничная инфраструктура является одним из главных пунктов расходов: на строительство новых больниц и модернизацию существующих было выделено более 2,9 миллиарда долларов. Дополнительные 300 миллионов долларов будут выделены для поддержания и развития системы здравоохранения в сельской местности.

В бюджете также заложены 1,6 миллиарда долларов, которые помогут построить новые школы и улучшить существующие. В рамках этого 581,5 млн долларов будут инвестированы в строительство 13 новых школ, которые откроются в 2024 году.

Поскольку Игры Содружества пройдут в Виктории в 2026 году, на эти цели в нынешнем бюджете зарезервированы 2,6 миллиарда долларов.