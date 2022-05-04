Йошкар-Ола, 4 мая, 2022, 09:45 — ИА Регнум. В период с 1 мая на дорогах Марий Эл сотрудники госавтоинспекции задержали 38 водителей в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает в своем telegram-канале региональное управление ГИБДД МВД по республике.

Debbie Waumsley Авария

Пятерым из задержанных грозит уголовная ответственность за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Жители республики за праздничные дни направили в госавтоинспекцию семь сообщений о замеченных неадекватных водителях. По результатам проверки поступившей информации двое нетрезвых водителей были задержаны.

Как сообщало ИА REGNUM, на дорогах Марий эл по итогам апреля зарегистрировали пять дорожно-транспортных происшествий с участием диких животных. Чаще всего подобные аварии возникали в районе кольца на Кокшайском тракте (Звениговский район), на объездной дороге Йошкар-Олы (Медведевский район), на Оршанском тракте (от Шойбулака до Ильинки).

Читайте также: В Марий Эл за месяц произошли пять дорожных аварий с участием животных