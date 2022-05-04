Тарбагатайский район, Бурятия, 4 мая, 2022, 09:44 — ИА Регнум. Сельхозпроизводители в Бурятии планируют в 2022 году засеять 120,2 тыс. га полей, что на 3% больше, чем в 2021 году. Первую борозду 1 мая сделали механизаторы ООО «Куйтунское» Тарбагатайского района, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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По словам главы республики Алексея Цыденова, на поддержку аграриев в бюджете заложено около 900 млн рублей, в том числе 250 млн — по растениеводству и зерноводству.

«Плюс отдельные деньги — это на закупку техники, отдельно — на животноводство. Благодаря прошлогоднему хорошему урожаю большинство хозяйств имеют достаточный запас собственных семян», — отметил он.

Для проведения весенне-полевых работы в регионе заготовлено 28,8 тыс. тонн семян зерновых.