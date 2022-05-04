Канберра, 4 мая, 2022, 09:47 — ИА Регнум. 3 мая Резервный банк Австралии (РБА) впервые более чем за 11 лет повысил официальную ключевую ставку в стране. Об этом сообщил телеканал Nine News.

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РБА повысил ставку на 25 базисных пунктов с 0,10% до 0,35%, что стало первым повышением ставки с ноября 2010 года. Принимая историческое решение, управляющий РБА Филип Лоу заявил, что он осознает роль центрального банка в сдерживании инфляции.

«Совет [РБА] принял решение, что сейчас самое подходящее время, чтобы начать отзывать часть чрезвычайной денежной поддержки, которая была предоставлена для помощи австралийской экономике во время пандемии … Экономика оказалась устойчивой, а инфляция выросла быстрее и достигла более высокого уровня, чем ожидалось. Также есть свидетельства того, что рост заработной платы ускоряется … Принимая это во внимание и очень низкий уровень процентных ставок, целесообразно начать процесс нормализации денежно-кредитных условий», — заявил глава регулятора на пресс-конференции.