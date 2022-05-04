Бреды, Челябинская область, 4 мая, 2022, 09:44 — ИА Регнум. Брединский райсуд Челябинской области арестовал 35-летнего подозреваемого в убийстве хоккеиста. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Pixabay.com Колючая проволока

Под стражей гражданин пробудет два месяца. Вину в совершении преступления он признал. Ход расследования уголовного дела прокуратура поставила на контроль.

Как сообщало ИА REGNUM, преступление было совершено 2 мая. После конфликта с хоккеистом в баре его оппонент сходил домой, взял ружьё, вернулся в бар и открыл огонь. Спасти пострадавшего не удалось.