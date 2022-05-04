Уфа, 4 мая, 2022, 09:45 — ИА Регнум. Проверку по факту разлива нефтепродуктов в Аургазинском районе Башкирии организовала местная прокуратура. Об этом 4 мая сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства.

18.mchs.gov.ru Разлив нефти в Балезинском районе

По предварительной информации, утром 4 мая 2022 года около деревни Кшанны произошел прорыв нефтепровода. При этом площадь разлива составляет свыше 500 кв. метров.

Сейчас сотрудники прокуратуры Аургазинского района проводят проверку в связи с загрязнением земельного участка нефтепродуктами. В ходе проверки им предстоит дать оценку соблюдению законодательства об охране окружающей среды.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что суд в Башкирии обязал фирму провести рекультивацию загрязненных земель.