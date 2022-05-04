Санкт-Петербург, 4 мая, 2022, 09:52 — ИА Регнум. Ветераны Великой Отечественной войны и сопровождающие их лица смогут до 12 мая бесплатно проехать на пригородных поездах в Ленинградской области, сообщили 4 мая в пресс-службе АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» (СЗППК).

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«Данная льгота реализуется в рамках государственной программы Ленинградской области «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области», — отметили в пресс-службе.

В СЗППК напомнили, что оформление льготных билетов ветеранам Великой Отечественной войны осуществляется в пригородных кассах на основании устного заявления гражданина при предъявлении пакета документов. Лицам, сопровождающим ветеранов, для оформления безденежного проезда в пригородных кассах необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность.

«Обращаем внимание на то, что с одним ветераном Великой Отечественной войны имеет право бесплатного проезда один сопровождающий», — подчеркнули в пресс-службе перевозчика.