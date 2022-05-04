Санкт-Петербург, 4 мая, 2022, 09:47 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов за 2021 год заработал 4 млн 404 тыс. рублей, что на 356 тыс. рублей больше, чем в 2020 году. Декларация о доходах, расходах и имуществе губернатора опубликована на сайте Смольного.

Kremlin.ru Александр Беглов

Беглов владеет квартирой площадью в 150,6 кв. м, половиной доли в жилом доме (120,6 кв. м) и гаражом (31,4 кв. м). Также глава города владеет тремя земельными участками, общая площадь которых составляет 3122 кв. м. Всё это было в собственности губернатора и в предыдущем отчётном году, а новых позиций не появилось. Также осталась в пользовании и квартира площадью в 106,7 кв. м.

При этом доход супруги губернатора за 2021 год составил 11 млн 783 тыс. рублей, увеличившись на 267 тыс. рублей по сравнению с 2020 годом. В перечне объектов недвижимости, которыми владеет супруга Беглова, земельный участок (988 кв. м), жилой дом (61,8 кв. м) и четыре квартиры различной площади (35 кв. м, 56,9 кв. м, 106,7 кв. м и 158,8 кв.). Также в собственности имеется гараж площадью 20,6 кв. м. А в пользовании супруги находятся крохотный земельный участок (23 кв. м) и машино-место (18 кв. м). По-прежнему у жены губернатора есть автомобиль Mercedes-Benz E300.

Стоит отметить, что за год из списка имущества супруги градоначальника пропали доли в размере 50% в двух земельных участках и такая же доля в жилом доме (242 кв. м).